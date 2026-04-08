Questa mattina, poco dopo le cinque, un politico ha chiamato il suo avvocato, preoccupato per un articolo che sarebbe stato pubblicato e che lo riguardava. Ha dichiarato di non conoscere una persona coinvolta e di essere stato bersaglio di accuse che definisce infondate. L'uomo ha affermato di aver atteso di leggere il contenuto dell’articolo per capire di cosa si trattasse.

«Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un’altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. E’ il destino di chi finisce nel "registro degli infangati", di coloro che - per carità! - non sono indagati, non sono in alcun modo coinvolti in un’inchiesta ma vengono ugualmente investiti da colate di fango (chiamiamo le cose con il loro nome anche se con un eufemismo) pur non essendo - ribadisco - oggetto di indagini giudiziarie o sfiorati da alcun sospetto. Nel caso della nuova iscrizione nel "registro degli infangati" c'è, secondo quanto si legge sul Fatto... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Contatti tra mafia e politica, Mule' (FI): "Non conosco Amico, contro di me solo colate di fango"

Smottamenti e colate di fango per il maltempo, strade statali chiuse tra Reggio Calabria e Cosenza: i dettagliSono in corso gli interventi da parte del personale Anas e delle ditte incaricate per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza dei tratti...

Meloni: “Dalla redazione unica del Fatto, Repubblica, Fanpage e Report solo fango. Il mio impegno contro la mafia è cristallino”“Oggi la ‘redazione unica’, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità...

Temi più discussi: Gioacchino Amico e i suoi rapporti (veri, millantati o presunti) con la politica lombarda; Meloni e il selfie con il pentito: Il mio impegno contro la mafia è cristallino; Ho la tessera del partito: così il pentito Gioacchino Amico rivelò i rapporti con la destra; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino.

Rivelazioni su presunti contatti tra mafia e politica. Mulè: «Colate di fango»Il Fatto riporta i presunti contatti del collaboratore Gioacchino Amico con esponenti politici (nessuno indagato), Mulè smentisce parlando di registro degli infangati. Solidarietà di Schifani al vic ... lasicilia.it

Trattativa Stato-mafia, dall’omicidio Lima ai contatti tra Ros e Ciancimino: la trama del ricattoI pm avevano riscritto o sottolineato un pezzo di storia d’Italia, drammatico e sanguinoso, sostenendo che al tempo delle stragi ordinate dai Corleonesi di Totò Riina ci furono uomini delle ... roma.corriere.it

Per 40 minuti l’equipaggio è rimasto senza contatti, poi la radio si è riaccesa: “Bello tornare a sentirvi, Terra” - facebook.com facebook

Il pentito Amico parla dei contatti in Lega e FI Leggi Il Fatto Quotidiano ilfat.to/primapagina x.com