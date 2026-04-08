In aula regionale si è svolto un minuto di silenzio in memoria del piccolo Domenico, richiesto dal presidente del consiglio regionale. Successivamente, si è aperto un dibattito tra i rappresentanti politici riguardo al trapianto fallito presso l’ospedale Monaldi. Durante la discussione, sono stati evidenziati errori e omissioni ripetuti nel procedimento. La seduta si è concentrata sui problemi emersi nel caso specifico e sulle criticità legate alla gestione dell’intervento.

Un minuto di silenzio in aula per il piccolo Domenico proposto dal presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi, poi un confronto politico sul trapianto fallito all’ospedale Monaldi. Nella sua relazione Fico, governatore con delega alla sanità, ha ricostruito la tragica cronologia, parlando di “reiterati errori e omissioni”. Il presidente ha confermato di aver appreso dalla stampa della portata di quanto realmente accaduto. “Ma qui - ha spiegato - vogliamo fare un’operazione verità e capire cosa non ha funzionato, non siamo in un aula di tribunale ed il Monaldi resta un’eccellenza”. Alla fine, l’assise ha approvato all’unanimità una risoluzione per migliorare la rete regionale per trapianti e donazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Consiglio regionale su Monaldi, Fico: “Reiterati errori e omissioni”

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