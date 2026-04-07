In Lombardia, più della metà delle imprese ottiene oltre il 60% dei propri ricavi attraverso pagamenti digitali. I dati indicano che le carte di pagamento sono ormai un mezzo diffuso nel commercio locale, contribuendo significativamente ai ricavi delle attività. La diffusione di queste modalità di pagamento sembra aver portato a una trasformazione nelle abitudini di acquisto e nelle strategie di incasso delle imprese della regione.

CARTE DI PAGAMENTO. La rivoluzione dei pagamenti digitali è ormai realtà per il commercio lombardo: oltre la metà delle imprese incassa più del 60% dei ricavi tramite strumenti elettronici. È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio Lombardia su 600 attività dei settori commercio e turismo, che fotografa un sistema in piena transizione tra tradizione e innovazione. Carte di credito e debito, contanti e wallet digitali sono oggi i principali strumenti utilizzati. Il 54% degli esercenti supera il 60% di incassi elettronici, mentre il 26% va oltre l’80%. Un cambiamento guidato soprattutto dai consumatori. I vantaggi sono evidenti: velocità, sicurezza e maggiore efficienza operativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pagamenti digitali in Lombardia: oltre il 60% degli incassi per metà delle imprese

Pagamenti digitali in crescita: imprese italiane verso un’economia più efficiente e moderna entro il 2026.Le aziende italiane stanno rapidamente adottando soluzioni di pagamento digitale, segnando una svolta significativa nel modo in cui gestiscono le...

Ricerca professionisti: per le imprese piacentine oltre la metà delle posizioni potrebbe restare vacanteAnche nel mese in corso si rirpopone il tema del difficile reperimento, sopratutto nell'ambito dirigenziale per tecnici della salute, tecnici...

Si parla di: Merate, corsi di digitale alle poste: già tante richieste.

Pagamenti digitali in Lombardia: oltre il 60% degli incassi per metà delle impreseLa rivoluzione dei pagamenti digitali è ormai realtà per il commercio lombardo: oltre la metà delle imprese incassa più del 60% dei ricavi tramite strumenti elettronici. ecodibergamo.it

Pagamenti digitali: nuova leva competitiva per le impreseI pagamenti non sono più una funzione amministrativa. Sono infrastruttura. E chi li tratta come tale ha già un vantaggio ... missionline.it