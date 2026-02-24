Fuori la lista di De Martinis nella corsa alle provinciali | niente equilibrio di genere e con le esclusioni candidati sotto soglia

Tre candidati alla presidenza della Provincia e tra loro c’è anche quello uscente, Ottavio De Martinis che però ha visto esclusa dalla corsa elettorale la sua lista civica “Pescara sceglie Ottavio De Martinis”. A comunicarlo è l’ufficio elettorale dell’ente. “La motivazione riguarda il mancato rispetto della normativa nazionale sull’equilibrio tra uomini e donne nelle liste elettorali (articolo 1comma 71, della Legge numero 562014), che stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% del totale dei candidati – si legge nella nota diffusa -. Nel caso specifico, la lista non rispettava questa soglia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Sospiri chiede a De Martinis un passo indietro per le Provinciali: "Nessuna scelta punitiva nei suoi confronti"Sospiri invita De Martinis a fare un passo indietro per le Provinciali, evidenziando che la richiesta non è punitiva ma legata a esigenze di rotazione.

Elezioni provinciali, Casa Riformista e Noi di Centro insieme con una lista unica. I nomi dei candidatiIn vista delle elezioni provinciali, Casa Riformista e Noi di Centro hanno unito le forze formando una lista unica.

Argomenti correlati

Fuori la lista di De Martinis nella corsa alle provinciali: niente equilibrio di genere e con le esclusioni candidati sotto sogliaConfermati i tre candidati alla presidenza (De Martinis corre da civico dopo lo strappo con il centrodestra, insieme a De Luca e Massimiano), mentre la sua lista è stata esclusa dopo le verifiche dell

