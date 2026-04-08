Nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Monte Carlo, Flavio Cobolli affronterà Alexander Blockx. L’incontro è programmato per non prima delle 14:30 e si terrà sul Campo dei Principi. Cobolli, tennista italiano, si prepara a sfidare il talento belga in una partita che promette di essere interessante.

Flavio Cobolli e Alexander Blockx si sfideranno nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, in un match che inizierà non prima delle 14:30 sul Campo dei Principi. L’atleta fiorentino, attualmente sedicesimo nel ranking mondiale, arriva a questo appuntamento dopo aver superato l’argentino Comesana. Il match precedente ha però rivelato alcune fragilità, con un calo di rendimento fisico e mentale che ha costretto il tennista azzurro a decidere l’incontro in un terzo set, vinto grazie alla sua esperienza maturata sui campi di Roma. Dall’altra parte della rete si posizionerà Blockx, nato nel 2005 e posizionato al 91 posto dell’ATP. Il belga arriva carico di motivazione dopo aver eliminato Shapovalov in una gara combattuta su tre set, dimostrando di poter essere un avversario pericoloso anche su questa superficie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobolli sfida Blockx a Monte Carlo: l’azzurro contro il talento belga

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Blockx, Monte Carlo 08-04-2026Flavio Cobolli e Alexander Blockx chiuderanno il programma sul Court des Princes dunque nel tardo pomeriggio.

Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a MontecarloDomani, non prima delle 14:30, Flavio Cobolli affronterà nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo il belga Alexander Blockx.

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