Da oggi entra in vigore una nuova normativa che regolamenta l’uso del termine “artigianale” nei prodotti. La legge mira a prevenire l’utilizzo improprio di questa etichetta, spesso applicata senza precise certificazioni. Le aziende devono ora rispettare requisiti specifici e rispettare le nuove regole per dichiarare un prodotto come “artigianale”. La modifica interessa sia la comunicazione commerciale che le etichette dei prodotti stessi.

ROMA – Da oggi la parola “artigianale” non è più un’etichetta da usare con leggerezza (o con fantasia). Entra infatti in vigore la norma introdotta dalla legge annuale per le PMI che mette ordine nell’utilizzo del riferimento all’artigianato nella pubblicità di prodotti e servizi. Un cambiamento atteso e necessario, che porta con sé una buona notizia per tutti: quando leggeremo “artigianale”, potremo finalmente fidarci. Dietro quel termine dovrà esserci davvero un artigiano, con le sue competenze, il suo lavoro e – perché no – anche un po’ di orgoglio. Grazie anche all’impegno della Cna, che ha spinto per una regolamentazione chiara e incisiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cna: “Da oggi basta “artigianale” a caso. Arriva la stretta sui finti prodotti handmade”

Da oggi basta “artigianale” a caso, arriva la stretta sui finti prodotti fatti a manoPisa, 8 aprile 2026 - Da oggi la parola “artigianale” non sarà più un’etichetta da usare con leggerezza (o con fantasia).

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