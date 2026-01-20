A Poggio a Caiano, si discute sulla gestione del senso unico in via Vittorio Emanuele II. Il cambiamento è stato adottato, ma ora spetta alla provincia di Prato prendere una decisione definitiva sul suo ripristino o eventuali modifiche, stabilendo così il futuro di questa viabilità.

Senso unico in via Vittorio Emanuele II: la decisione sul ripristino adesso spetta alla provincia di Prato. Il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri rompe il silenzio durato alcune settimane e interviene sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione ai cittadini ricorrenti. "Le sentenze, anche quelle che lasciano l’amaro in bocca, vanno rispettate – dice Palandri - e così faremo, anche se i ricorrenti sono stati un esiguo numero di residenti poggesi, solo cinque. Secondo il Consiglio di Stato, via Vittorio Emanuele deve tornare a senso unico ma la competenza su quella strada è della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sensi unici" a Poggio a Caiano. Il botta e risposta tra i due enti

Leggi anche: Antenna 5G, la battaglia. Botta e risposta tra enti

Leggi anche: Ucraina, botta e risposta social Sensi-Crosetto. “Capolavoro Italia…”. “Sbagli, fidati”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cecina, più sensi unici in centro: cosa prevede il nuovo piano del traffico - facebook.com facebook

FAL. Modifiche alla viabilità a Bari per i lavori al sovrappasso Santa Caterina: chiusure e sensi unici fino al 31 marzo. x.com