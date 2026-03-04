Sal Da Vinci a Sanremo svuota Pornhub | in Campania traffico giù del 28% durante la finale

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, molti italiani hanno ridotto l’attività su Pornhub, causando un calo del 28% del traffico in Campania. Sal Da Vinci ha eseguito sul palco dell’Ariston, attirando l’attenzione del pubblico e influenzando il comportamento online durante la serata. I dati rilevano un calo significativo delle visite a siti per adulti in quella regione nel corso della manifestazione.

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026 molti italiani hanno lasciato da parte altre abitudini digitali per seguire la gara canora. E tra i dati più curiosi arrivano quelli diffusi da Pornhub, che ha analizzato l’andamento del traffico sul proprio sito durante la serata conclusiva della manifestazione. Secondo l’analisi, la finale andata in onda sabato 28 febbraio – condotta da Carlo Conti e seguita da 11.022.000 telespettatori con il 68,9% di share – ha provocato un calo significativo delle visite al sito. In Italia il traffico è sceso fino al 20% in meno rispetto a un sabato medio, con il punto più basso intorno all’1 di notte, mentre si esibivano gli ultimi artisti in gara. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Sal Da Vinci durante la serata finale del FestivalQuando canta (a che ora) Sal Da Vinci stasera, 28 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante... Leggi anche: A che ora canta Sal Da Vinci alla finale di Sanremo 2026, orario e uscita in scaletta il 28 febbraio Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con Per sempre si: il testo della canzone Una raccolta di contenuti su Sal Da Vinci Temi più discussi: Sal Da Vinci: All'Ariston canto l’amore eterno; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; Tutti pazzi per il brano di Sal Da Vinci di Sanremo, i video del balletto di Per Sempre sì; Sal Da Vinci: Neomelodico sì, ma senza razzismo. Sal Da Vinci sposta la festa a Napoli fissata nello stesso giorno dei funerali di Domenico Caliendo: «Il bimbo prima di tutto»Da un lato la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall'altro il dolore per la morte di un bambino che è diventato il figlio di tutti. Sal Da Vinci, il cantautore napoletano ... ilgazzettino.it Sal Da Vinci annulla la festa oggi a Napoli: è il giorno dei funerali di Domenico Caliendo: «Il bimbo prima di tutto»Da un lato la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall'altro il dolore per la morte di un bambino che è diventato il figlio di tutti. Sal Da Vinci, il ... ilmessaggero.it Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ha superato la gara trasformandosi in un vero caso musicale facebook Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com