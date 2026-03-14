Cristian Chivu, nel calciomercato dell'Inter, ha comunicato alla società che ci sono quattro giocatori esperti in bilico, senza offrire dettagli sulle motivazioni o sulle decisioni future. La sua posizione si concentra sulla chiarezza nei confronti della dirigenza, mantenendo aperto il dialogo senza ulteriori specifiche. La situazione riguarda quindi alcuni membri dello spogliatoio che potrebbero essere coinvolti in cambiamenti nel roster.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Cristian Chivu ha lanciato un messaggio preciso alla società nerazzurra: ci sono 4 senatori in bilico. Ultime. L’ Inter scende in campo oggi a San Siro contro l’Atalanta per scacciare i fantasmi del derby e riprendere la marcia verso lo scudetto. Mentre la squadra si gioca il vantaggio di 7 punti sul Milan, la società ha già tracciato la rotta per il futuro: la panchina è blindata, ma la rosa potrebbe andare incontro a uno scossone senza precedenti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Calciomercato Inter, Chivu riflette sul futuro di 4 senatori. Nonostante la delusione stracittadina, la posizione di Cristian Chivu è granitica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu ha le idee chiare: dialogo con la società, ci sono 4 senatori in bilico

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