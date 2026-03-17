Matteo Angioli è l’attuale fidanzato di Francesca Manzini, che recentemente ha mostrato sui social e in occasioni pubbliche. Gli ex di Francesca Manzini non sono stati resi noti pubblicamente. La coppia formata da lei e Angioli è stata confermata attraverso alcune apparizioni pubbliche e post sui social, mentre delle relazioni precedenti non ci sono dettagli ufficiali. La loro relazione attuale sembra essere quella più evidente pubblicamente.

Matteo Angioli è l’ultimo fidanzato che è apparso al fianco di Francesca Manzini: sulla coppia che era stata avvisata sui social ed in eventi mondani si sono perse le tracce. L’artista sarà da stasera tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:40. Nel passato sentimentale dell’attrice la storia turbolenta con uomo dall’identità sconosciuta, per il quale si era allontanata dalle scene. Il primo nome noto tra gli ex dell’imitatrice è Juan Martin Fagiani. Il ragazzo di origini argentine è un ex rugbista al quale la Manzini è stata legata per alcuni anni, fino al 2020. Successivamente la 35enne ritrovava la felicità al fianco del doppiatore Christian Vitelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Francesca Manzini e chi è l’attuale fidanzato

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