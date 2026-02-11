Stasera su Rai 3 torna Federica Sciarelli con “Chi l'ha visto?”. In questa puntata, il programma si concentra su alcuni casi dell’11 febbraio. Tra le novità, c’è il messaggio inedito di un uomo latitante da mesi che potrebbe svelare nuove piste. La conduttrice annuncia di aver ottenuto questa testimonianza in esclusiva, e molti spettatori sono curiosi di scoprire cosa abbia detto. La puntata promette di tenere banco con aggiornamenti importanti sui casi irrisolti.

Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, torna l'appuntamento settimanale con Chi l'ha visto?, in onda come sempre in prima serata su Rai 3. Dopo l'episodio di settimana scorsa, Federica Sciarelli aprirà la puntata accendendo i riflettori su un caso paradossale: la storia di un uomo, latitante da ormai diversi mesi e ricercato per le accuse di stalking e lesioni. Nonostante la fuga, l'uomo è stato contattato da un'inviata del programma con cui ha accettato di parlare: "i giudici devono ascoltare le mie ragioni" ha dichiarato. L'appuntamento è per questa sera, alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'11 febbraio

Approfondimenti su Chi lha visto

Questa sera su Rai 3 torna “Chi l'ha visto?” e tra i casi trattati c’è anche l’omicidio di Franka Ludwig.

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo episodio di “Chi l'ha visto?”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chi lha visto

Argomenti discussi: Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 4 febbraio; Anticipazioni Chi l'ha visto?, l'omicidio di Anastasia e Andromeda: tutti i dettagli e gli interrogativi sul processo; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 4 febbraio 2026; Chi l'ha visto.

Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: testimonianza choc di un latitanteQuesta sera un'inviata di Federica Sciarelli si metterà in contatto con Salvatore Del Campo, evaso dai domiciliari e indagato per stalking e minacce. libero.it

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 4 febbraio 2026La nuova puntata di Chi l'ha visto? va in onda mercoledì 4 febbraio 2026, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla ... today.it

"Aiutateci a ritrovare Paolo": Appello per il 70enne scomparso da Cava de' Tirreni (#Salerno). Si è allontanato di casa la mattina del 7 febbraio e non è più tornato. Potrebbe aver bisogno d'aiuto. Qualcuno lo ha incontrato [PAGINA] https://www.chilhavisto.r - facebook.com facebook