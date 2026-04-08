Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse e di cronaca nera. La puntata di mercoledì 8 aprile 2026 si concentrerà su diverse storie di scomparsa e su situazioni di attualità legate a fatti di cronaca, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui casi trattati.

Torna “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3. Scopriamo i i temi e le anticipazioni centro della puntata di stasera, mercoledì 8 aprile 2026. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 8 aprile 2026. Stasera, mercoledì 8 aprile 2026 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di Chi l’ha visto la morte di Mario Paciolla, il 33enne che stava lavorando per una missione ONU in Colombia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 14 gennaio 2026Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3.

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Questa sera la trasmissione chi Chi l'ha visto condotta da Federica Sciarelli, ospiterà i genitori di Mario Paciolla, giornalista, scrittore, operatore umanitario, ucciso in Colombia, archiviato come suicidio. Finalmente si capirà cosa sia davvero accaduto. Guardi - facebook.com facebook

Parte dal giallo di #Garlasco il nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e #Chilhavisto, in onda questa sera. Tutte le anticipazioni. x.com