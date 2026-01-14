Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 14 gennaio 2026

Stasera su Rai 3, torna “Chi l’ha visto” con Federica Sciarelli. La puntata di mercoledì 14 gennaio 2026 approfondisce casi di persone scomparse e situazioni di cronaca nera, offrendo aggiornamenti e testimonianze. Un appuntamento dedicato a fare luce su vicende ancora irrisolte, con un approccio rispettoso e informativo.

Torna " Chi l'ha visto ", il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Una nuova imperdibile puntata dedicata a casi di cronaca nera e persone scomparse. Ecco i i temi e le anticipazioni centro della puntata di stasera, mercoledì 14 gennaio 2026. Chi l'ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta del 14 gennaio 2026. Stasera, mercoledì 14 gennaio 2026 dalle ore 21.20 va in onda la prima puntata del 2026 di "Chi l'ha visto", il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce.

Nel corso della puntata di oggi, Federica Sciarelli tornerà a parlare della scomparsa di Daniela Ruggi - Stasera, mercoledì 14 gennaio 2026, nuova puntata di "Chi l'ha visto? msn.com

Chi l'ha visto? Federica Sciarelli pensa alla sua sostituta ma conferma la sua presenza il prossimo anno - Sono diversi anni che, durante la pausa estiva del noto e amato programma di ... comingsoon.it

Dentro la notizia. . L'intervista ad un vicino di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio: "Ho visto una litigata della coppia, lei era spaventata". #DentrolaNotizia facebook

