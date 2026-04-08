Stasera, 8 aprile 2026, torna su Rai 3 Federica Sciarelli con la nuova puntata di

Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con Chi l'ha visto? Ecco le anticipazioni della puntata Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, torna in prima serata su Rai 3 una nuova diretta di Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli: scopriamo le anticipazioni sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni 'Chi l’ha visto?' stasera, 8 aprile 2026: gli ospiti e i casi della puntata, dalle morti alle scomparse misteriose

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3.

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