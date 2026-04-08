Nella casa del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi è coinvolto in discussioni riguardanti il suo rapporto con Lucia Ilardo, caratterizzato sia da momenti di avvicinamento notturno sia da scontri verbali. Recentemente si è parlato anche della sua ex moglie, Enrica Grassi, e delle ragioni che hanno portato alla fine del loro matrimonio. La sua vita privata e professionale viene spesso al centro dell’attenzione nel contesto del reality.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi sta facendo discutere per il suo rapporto con Lucia Ilardo, fra avvicinamenti notturni e litigate. Pochi però sanno che il cantante napoletano è stato sposato. La sua ex moglie è Enrica Grassi, mamma della piccola Roberta. Chi è Enrica Grassi. Bellissima e talentuosa, Enrica Grassi è un’imprenditrice che ha scelto di proteggere la propria vita privata. Particolarmente riservata, non ha mai rilasciato interviste sul suo rapporto con Renato Biancardi, nonostante l’ex marito sia diventato piuttosto famoso, prima grazie ad Ex On The Beach poi con il Grande Fratello Vip. Visualizza questo post su Instagram Enrica Grassi e Renato Biancardi si sono sposati nel 2023. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Enrica Grassi, l’ex moglie di Renato Biancardi (e perché si sono lasciati)

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