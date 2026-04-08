Cgil Savona | 125 anni di lotte 22 mila iscritti e sguardi al futuro

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil di Savona festeggia i 125 anni dalla fondazione della Camera del Lavoro, avvenuta l’8 aprile 1901. La giornata viene segnata con una serie di eventi tra cultura e spettacolo, che coinvolgono la comunità locale. Attualmente conta circa 22 mila iscritti e ha promosso numerose iniziative nel corso degli anni per tutelare i diritti dei lavoratori. La celebrazione si inserisce in un programma più ampio di attività e incontri che si protrarrà nei prossimi mesi.

La Cgil di Savona celebra 125 anni di attività attraverso un programma di eventi tra cultura e spettacolo, partendo dalla ricorrenza della fondazione della Camera del Lavoro avvenuta l’8 aprile 1901. L’evento celebrativo ha radici profonde nel tessuto cittadino, risalendo a quell’assemblea affollata che si tenne al Teatro Chiabrera di Savona più di un secolo fa. In quell’occasione, i rappresentanti delle società fondatrici e i lavoratori delle leghe locali diedero vita a una struttura organizzativa guidata dal discorso programmatico del deputato Pietro Chiesa. Oggi questa eredità si traduce in una presenza capillare sul territorio, con un’organizzazione che conta 20 sedi operative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cgil Savona: 125 anni di lotte, 22 mila iscritti e sguardi al futuro

125 anni: la Camera del Lavoro di Savona festeggia con 22mila iscrittiSavona si prepara a celebrare un traguardo storico: la Camera del Lavoro di Savona compirà 125 anni il prossimo 8 aprile.

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Temi più discussi: L’anniversario: La Cgil sempre dalla parte dei diritti; Savona, al via le celebrazioni per i 125 anni della Cgil; 125 anni | la Camera del Lavoro di Savona festeggia con 22mila iscritti.

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