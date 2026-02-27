La Cgil e il lavoratore sottopagato | Gli devono 125 mila euro

Un lavoratore denuncia di non aver ricevuto circa 125 mila euro, tra arretrati e altri importi non corrisposti. La questione riguarda anche il mancato adeguamento delle retribuzioni rispetto alle normative vigenti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i rappresentanti sindacali e le aziende del settore, con richieste di chiarimenti e risposte concrete.

Oltre al tfr c’è anche il mancato adeguamento retributivo. Il leader della Cgil Maurizio Landini ieri ha criticato lo sfruttamento dei rider dopo l’inchiesta della procura di Milano. Dicendo che va garantito «un salario dignitoso e un orario pieno, attraverso l’applicazione di un contratto nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, laddove sussistano realmente condizioni di lavoro autonomo, parità di tutele, retribuzione e diritti sindacali». Ma, fa sapere Il Giornale, il tribunale civile di Roma nel gennaio 2024 ha condannato la Cgil proprio per un dirigente sottopagato. Che aveva un ufficio di responsabilità nella sede di Corso Italia a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

Un milione e 125 mila euro contro le alluvioniSono iniziati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza del corso d’acqua ‘Rio Stacciola’, un intervento fondamentale per la mitigazione del...

Leggi anche: Lavoro precario e salari bassi, la Cgil: "In Sicilia il 76,2% redditi sono sotto i 25 mila euro lordi"

Temi più discussi: Landini non paga il Tfr: Cgil pignorata; Ordine del giorno dell’Assemblea generale della Cgil contro l’attacco ai diritti, alla libertà e alla dignità delle donne; Così la Cgil ha negato per 2 anni il Tfr a un dipendente nonostante le sentenze; Giovani siciliani e il Diritto a restare. Una iniziativa della Cgil.

E la Cgil fa causa a Burger King per sfruttamentoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola E la Cgil fa causa a Burger King per sfruttamento pubblicato il 27 Febbraio 2026 a firma di Rob. Rot. ilfattoquotidiano.it

Enti locali, via libera al nuovo contratto. La Cgil non firma: I lavoratori perdono il 10% in busta pagaIl contratto collettivo prevede aumenti del 5,78% contro un'inflazione al 16%. La Cgil: Inaccettabile, impoverisce lavoratori e famiglie ... ilfattoquotidiano.it

CGIL e TFR non liquidato a un proprio dirigente. Surreale. Landini che attacca il Governo sull’utilizzo del TFR a scopo pensionistico si ritroverebbe con un decreto ingiuntivo per non aver riconosciuto a un lavoratore ciò che gli spettava di diritto. In pubblico s - facebook.com facebook