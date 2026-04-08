Un giovane scialpinista è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga durante una giornata di Pasqua. Dopo l'incidente, è rimasto in condizioni critiche per tre giorni prima di spegnersi. La vittima aveva 36 anni e l’incidente si è verificato in una località montana della provincia di Treviso. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate, ma purtroppo non sono riuscite a salvarlo.

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Cesare Zilio non ce l'ha fatta: è morto dopo 3 giorni di agonia a 36 anni. Lo scialpinista originario di Borso del Grappa si è spento in ospedale: era stato travolto da una valanga in Alto Adige. La valanga Lo sportivo, salito in Val di Vizze con degli amici del Bassanese per ridiscendere un pendio impegnativo nella zona di Cima Grava, è stato travolto da un distacco nevoso di grandi dimensioni, che l'ha trascinato a valle per circa 800 metri. Gli amici hanno assistito alla tragedia e hanno lanciato l'allarme. Le operazioni di soccorso sono state tempestive ma individuare lo scialpinista è stato estremamente difficile a causa dell'ampiezza del fronte di valanga. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cesare Zilio muore a 36 anni dopo tre giorni di agonia: lo scialpinista era stato travolto da una valanga la domenica di Pasqua

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Travolto dalla valanga, Cesare Zilio non ce l'ha fatta: il 36enne è morto in ospedale tre giorni dopo l'incidenteBOLZANO. E' morto stamani, mercoledì 8 aprile, all'ospedale di Bolzano Cesare Zilio, lo scialpinista di 36 anni di Bassano del Grappa che il giorno di Pasqua era stato travolto da un'enorme valanga me ... ildolomiti.it

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