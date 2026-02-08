Scialpinista di 19 anni muore travolto da una valanga in provincia di Bolzano | è la quinta vittima in tre giorni in Trentino

Un giovane scialpinista di 19 anni è morto ieri in provincia di Bolzano. È stato travolto da una valanga a Sarentino, a circa 20 chilometri da Bolzano. La vittima, originaria della zona, stava sciando in montagna quando si è verificato l’incidente. È la quinta persona a perdere la vita in Trentino in tre giorni per colpa delle valanghe. La notizia ha scosso gli amanti degli sport invernali e ha riacceso i timori sulla sicurezza in montagna in questa fase della stagione.

Uno scialpinista di 19 anni della provincia di Bolzano è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino, a una ventina di km dal capoluogo. Aveva appena cominciato la discesa verso valle in compagnia di un amico, che è stato solo sfiorato dalla valanga e ha dato allarme. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino con la Guardia di finanza e due elicotteri. I soccorritori hanno ritrovato il suo corpo senza vita. Si tratta della quinta vittima in tre giorni in Trentino Alto Adige, dopo i due freerider finlandesi morti a Solda, i due scialpinisti travolti a Bellamonte e l'escursionista deceduto sulla Marmolada.

