A14 scatta il blocco notturno tra Faenza e la Diramazione | ecco i percorsi alternativi per Bologna

Tra le 21 di martedì 17 e le 5 di mercoledì 18 marzo, sulla A14 Bologna-Taranto, verrà chiuso il tratto tra Faenza e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, in direzione Bologna. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione della segnaletica verticale. Sono stati predisposti percorsi alternativi per raggiungere Bologna in queste ore.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l'allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna. L'area di servizio "Santerno est". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati A14 diramazione per Ravenna, l'aggiornamento sul programma di chiusura tra l'autostrada e LugoIl suddetto tratto sarà chiuso, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio e... Via Petroni chiusa dopo l’incidente del bus: ecco i percorsi alternativiResta chiusa via Petroni, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Acri, per consentire i necessari lavori di messa in sicurezza degli edifici... Contenuti utili per approfondire A14 scatta il blocco notturno tra... Argomenti discussi: A14, scatta il blocco notturno tra Faenza e la Diramazione: ecco i percorsi alternativi per Bologna; Lavori notturni in A14: scatta il piano di chiusure per i caselli di Rimini Nord e Cattolica.