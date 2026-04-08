Un video mostra i due mesi di lavori per demolire la torre dell’acquedotto in un castello. Valentino Bettini ha realizzato un filmato in cui la demolizione viene rappresentata come una danza classica. Il filmato cattura i momenti salienti dell’operazione, offrendo una visione artistica dell’intervento di smantellamento. Nessun dettaglio sulla data precisa o sui responsabili, ma il video si concentra sulla trasformazione visiva dell’evento.

Valentino Bettini ne ha fatta un’altra delle sue. Questa volta la sfida non riguardava solo l’obiettivo di una macchina fotografica o la pazienza di un montaggio video, ma la capacità di trasformare la demolizione di un gigante in una danza classica. A Castel Bolognese, il paesaggio urbano ha perso definitivamente uno dei suoi riferimenti più visibili, la torre piezometrica dell’acquedotto. Da anni questi antichi giganti, testimoni di un’epoca quando l’acqua scarseggiava e le comunità venivano tutelate da questi grandi serbatoi in caso di necessità, stanno scomparendo via via. Così è stato per la torre di Castel Bolognese. L’imponente struttura in cemento armato, alta 32 metri, è stata smantellata per ragioni di sicurezza e mutata utilità tecnica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castello, giù la torre dell’acquedotto. Due mesi di demolizione in un video

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