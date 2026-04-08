Case in vendita in Abruzzo | i prezzi sono stabili ma Pescara è la provincia più cara
Nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle case in Abruzzo sono rimasti invariati rispetto al periodo precedente. Tuttavia, la differenza tra le varie province è evidente, con Pescara che si distingue come la zona più costosa. Mentre alcune aree mantengono stabilità, altre mostrano variazioni di prezzo, evidenziando un quadro immobiliare diversificato all’interno della regione.
Le case in Abruzzo segnano, nel primo trimestre del 2026, prezzi stabili. La situazione però non è uguale in tutte le province. Secondo il report elaborato dall’ufficio studi di Idealista, portale immobiliare, il prezzo medio nella regione si attesta a 1.192 euro al metro quadro, un livello. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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