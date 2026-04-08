Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, i prezzi dei carburanti sono stati aggiornati e sono disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco comprende i vari distributori presenti nella regione e permette di confrontare i costi praticati. Per ogni stazione di servizio, è possibile visualizzare le tariffe aggiornate per benzina, diesel e altri carburanti. La lista è accessibile tramite il link ufficiale fornito dal ministero.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea   L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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