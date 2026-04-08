Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In Puglia, i prezzi dei carburanti sono stati aggiornati e sono disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco comprende i vari distributori presenti nella regione e permette di confrontare i costi praticati. Per ogni stazione di servizio, è possibile visualizzare le tariffe aggiornate per benzina, diesel e altri carburanti. La lista è accessibile tramite il link ufficiale fornito dal ministero.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy Leggi anche: Guerra e rincari: carburanti, situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy Temi più discussi: Caro-carburanti, Giorgetti: situazione geopolitica complicata, riduzione accise prorogata al 1° maggio; Carburanti, l'Ue: Pronti a possibili interruzioni, limitare voli e auto, lavorare da casa. Taglio accise, il governo decide venerdì; Carburanti, i prezzi salgono ancora: diesel sopra 2,1 euro. Le regioni più care; Razionamento del carburante in arrivo? L’UE sta valutando. Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali ... tg24.sky.it Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede, i piani di emergenza e come evitare la beffa delle vacanze estiveIn alcuni scali italiani sono state adottate misure di contenimento e l'incertezza influenza le scelte delle compagnie ma anche dei viaggiatori, con un effetto domino che rischia di travolgere il comp ... today.it Continua la crisi dei carburanti per la guerra in Iran; prezzi record, rischio misure drastiche e allarme economico sia in Italia che in Spagna. https://auto.everyeye.it/notizie/meccanico-non-importa-guidi-diesel-elettrico-rincaro-carburanti-colpira-869901.html - facebook.com facebook Con l’obiettivo di razionare i carburanti, la Ue se la prende con l’Italia che taglia le accise: «Così oltre a crisi energetiche, se ne creano anche fiscali». In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli aut x.com