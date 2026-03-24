Caos carburanti le Marche unica regione d' Italia con il prezzo medio del gasolio inferiore ai 2 euro

Le Marche si confermano la regione italiana con i prezzi medi più bassi dei carburanti. Lo afferma il Codacons, che come ogni giorno diffonde i dati ufficiali sull’andamento dei listini alla pompa in Italia sulla base delle rilevazioni Mimit. Con la nuova impennata dei listini dei carburanti il gasolio al self schizza oggi sopra i 2 euro al litro in tutte le regioni italiane a eccezione delle Marche, unica regione dove il prezzo medio si attesta a livelli inferiori, pari oggi a 1,994 eurolitro a fronte di una media nazionale di 2,019 eurolitro – analizza il Codacons – Anche sul fronte della benzina le Marche risultano la regione più virtuosa, con un prezzo medio pari a 1,711 euro al litro contro una media nazionale di 1,737 euro al litro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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