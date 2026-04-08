Dopo il ponte pasquale che ha portato numerosi visitatori in città, si torna a discutere dei collegamenti con la città stessa. La decisione di cancellare lo shuttle è stata presa perché il servizio risultava sottoutilizzato. La questione riguarda ora le alternative possibili e le modalità per migliorare i collegamenti per chi vuole raggiungere il centro urbano.

I collegamenti per raggiungere la città tornano al centro del dibattito dopo lo splendido ponte pasquale che ha portato tanti visitatori in città. È l’annoso problema di Ravenna, che sconta da sempre la propria distanza dalla via Emilia. Quest’anno ad esempio Shuttle Italy Airport, che collega le principali città della Romagna all’aeroporto di Bologna, ha deciso di non effettuare più il servizio da e per la nostra città. Sono disponibili parteze da Rimini, Misano Adriatico, Cesena, Savignano, Santarcangelo, Forlì, Cattolica, San Marino e anche Cervia, Milano Marittima e Cesenatico, ma non Ravenna. Al suo debutto nel 2012 il servizio prevedeva un collegamento tra la nostra città e l’aeroporto di Bologna, e così è stato per diversi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cancellato lo shuttle: "Era sottoutilizzato"

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Space Shuttle Reentry