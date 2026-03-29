Calciomercato Retegui in cima alla lista del Milan Due profili graditi da Allegri

Sul fronte del calciomercato, il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il nome che al momento occupa la prima posizione nella lista dei desideri è quello di un attaccante argentino, che potrebbe arrivare con un investimento consistente. Inoltre, ci sono due altri profili che potrebbero interessare all’allenatore della Juventus.

Il Milan in estate dovrà cercare un nuovo bomber visto anche che il futuro degli attaccanti in rosa ad oggi resta fortemente in dubbi. Ne parla anche 'Tuttosport': Pulisic sarebbe l'unico al momento sicuro del posto. Per Leao si dovrebbero fare valutazioni con Allegri e con il giocatore, basate anche sul modulo futuro del Milan. In cima alla lista dell'attacco rossonero resterebbe Mateo Retegui: a metà marzo sarebbe andata in scena una cena tra l'agente dell'attaccante Alessandro Moggi e il ds rossonero Igli Tare. LEGGI ANCHE: Milan, occhi anche in Germania: colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Retegui in cima alla lista del Milan. Due profili graditi da Allegri Articoli correlati Calciomercato Milan, offerta a gennaio e contatti costanti: c’è un attaccante in cima alla listaCalciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: la squadra di Massimiliano Allegri deve chiudere il campionato nei primi quattro posti della... Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del MarsigliaCalciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del Marsiglia Mercato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Retegui in cima alla... Temi più discussi: Calciomercato, gli obiettivi del Milan dopo il vertice. In attacco sale il nome di Retegui; Calciomercato Retegui il primo obiettivo per l’attacco del Milan | ecco il motivo; Calciomercato Juve, caccia all'alter ego di Vlahovic; Calciomercato gli obiettivi del Milan dopo il vertice In attacco sale il nome di Retegui. Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! La strategia dei rossoneriRetegui Milan, la chiave per aggirare l'ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! La strategia dei rossoneri ... calcionews24.com Calciomercato Milan, la lista degli obiettivi di AllegriCalciomercato Milan, lunga lista di obiettivi richiesti da Allegri per perfezionare la rosa rossonera. Ecco tutti i nomi più concreti Il Milan inizia a programmare il prossimo calciomercato estivo, co ... milannews24.com #Calciomercato, il #Milan monitora Issa #Doumbia: ruolo, costo e numeri #SempreMilan x.com #Calciomercato, primo colpo del #Milan: preso #Kostic. Paragone con #Vlahovic. Ecco il piano #SempreMilan. I dettagli nei commenti. - facebook.com facebook