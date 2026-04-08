Calciomercato Juve l’annuncio di Kim | Trasferimento a Torino? Dico questo

Un difensore ha annunciato pubblicamente di essere in trattativa per un trasferimento in Italia, specificando di voler tornare nella massima serie del campionato nazionale. La dichiarazione è arrivata attraverso un’intervista in cui ha confermato l’interesse di un club di Torino. La trattativa è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli ufficiali sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto.

Calciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Ritorno in Serie A? Dico questo». Le dichiarazioni sul futuro del centrale sudcoreano. Kim Min Jae è intervenuto pubblicamente per fare chiarezza sulle insistenti voci di mercato che continuano ad accostarlo a un clamoroso ritorno in Serie A. Il difensore ha voluto deviare le attenzioni dalle indiscrezioni che lo vedrebbero nel mirino di Inter, Milan e Juventus. Il calciatore ex Napoli ha preferito mantenere il riserbo sul suo attuale contratto con il Bayern Monaco e sulle mosse che la dirigenza bavarese potrebbe pianificare. Il sudcoreano ha pertanto scelto di concentrare fin da subito i suoi discorsi unicamente sul grande Mondiale che lo attende. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CALCIOMERCATO JUVE: mercato in FERMENTO

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