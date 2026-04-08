La disputa tra l’ex coppia riguarda la proprietà della tenuta francese di Chateau Miraval, che entrambi avevano acquistato durante il loro matrimonio. La proprietà è al centro di un contenzioso legale che coinvolge le parti coinvolte, con continue tensioni riguardanti la gestione e il possesso della tenuta. La questione è ancora aperta e nel corso degli anni ha suscitato numerosi dibattiti pubblici e giudiziari.

Chateau Miravalè il nodo principale della disputa traBrad Pitt e Angelina Jolie.La coppia ha un contenzioso a proposito della tenuta francese: entrambi vorrebbero tornare ad appropriarsene e soprattutto a sfruttare le distese di viti che producono vino da cui se ne trae un grande beneficio economico. Attualmentel’udienza definitiva per stabilire a chi andrà la tenuta è stata fissata al 1° febbraio 2027ma Angelina ha chiesto di poter rimandare il processo finale a novembre dello stesso anno e ciò significherebbe rimandare il responso di oltre un anno e mezzo. Dunque, l’attore non vuole perché sostiene che in questo modo “allunga i tempi per poter usufruire della sua tenuta”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brad Pitt e Angelina Jolie: continua la faida, l’ex coppia litiga per la tenuta

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Brad Pitt & Angelina Jolie — Can Time Erase This

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Anni 20, Shiloh Jolie è la maggiore tra i figli biologici di Angelina Jolie e Brad Pitt. Ed è bella come loro. https://dilei.it/vip/shiloh-jolie-figlia-angelina-ballerina/2251134/ - facebook.com facebook