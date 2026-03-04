angelina jolie il figlio maddox elimina il cognome di brad pitt

Il figlio di Angelina Jolie, Maddox, ha deciso di rimuovere ufficialmente il cognome di Brad Pitt. Con questa scelta, il primogenito dell’attrice segue l’esempio delle sue sorelle Shiloh e Vivienne, che in passato avevano già eliminato il riferimento paterno. La decisione è stata resa nota attraverso fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori commenti ufficiali.

