Boxe - Settore femminile Pugilistica | El Ghyathi in azzurro

Nel 2026, la Pugilistica Lucchese si distingue nel settore femminile con El Ghyathi, convocata nella Nazionale azzurra. Un risultato che conferma la crescita e il talento delle atlete nel panorama pugilistico italiano. Questa convocazione rappresenta un momento importante per la società e un riconoscimento per l’impegno delle giovani sportive.

Il 2026 è appena cominciato e c’è già una buona notizia per la Pugilistica Lucchese. La convocazione nella Nazionale azzurra per una delle sue atlete. Si tratta di Giada El Ghyathi, laureatasi campionessa italiana Under 19 nella categoria 48 chilogrammi agli ultimi campionati svoltisi ad Olbia. E’ già in ritiro – dal 12 al 18 gennaio – al centro di preparazione olimpica dell’Esercito a Roma, nel complesso della Cecchignola. Lì la giovane pugile sarà testata assieme alle proprie coetanee, per iniziare a stabilire le gerarchie della squadra azzurra femminile Under 19 in vista dei prossimi impegni internazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

