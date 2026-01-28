Percorsi abilitanti la differenza tra vincitori e idonei concorso PNRR non assunti e neoimmessi in ruolo 2025 26

Il Ministero dell’Università ha pubblicato il decreto che dà il via ai percorsi abilitanti per il 202526. La differenza tra chi vince il concorso, chi è idoneo e chi sarà assunto nel 202526 resta ancora da chiarire. Intanto, gli insegnanti in attesa di assunzione aspettano di capire come si svilupperanno le prossime mosse del governo.

Percorsi abilitanti a.a. 202526: il MUR ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 per dare avvio alle attività. Alcune Università hanno già pubblicato i bandi, altre lo faranno nei prossimi giorni o settimane. Qualora il numero di domande ecceda il numero di posti a disposizione scatta la selezione per titoli e servizio. Accede al percorso di completamento di diritto, senza selezione. Garantito l’accesso. In questo caso la scelta potrebbe essere simile a quella dei vincitori ancora non assunti ma il candidato idoneo inserito nell’elenco del 30% non sa ancora se la sua posizione si tradurrà veramente in un’assunzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Percorsi Abilitanti

Il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito le modalità di accesso ai percorsi abilitanti 202526, evidenziando l’assenza di agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR.

Nel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Sonia Cannas, sono stati affrontati temi riguardanti i percorsi abilitanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Percorsi Abilitanti

Argomenti discussi: Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? La risposta dell’esperto; GPS 2026, cambiano le regole: addio alle riserve e novità per il sostegno. Cosa rischia chi non ha il titolo?; Percorsi abilitanti 2026: ci siamo, ecco gli accreditamenti delle classi di concorso; GPS 2026/28, titolo d’accesso e titoli culturali: quali possono essere inseriti con riserva?.

Percorsi abilitanti 2025/26: chi può iscriversi ai 36 CFUPercorsi abilitanti 60, 30, 36 CFU: è stata resa nota l'offerta formativa da parte delle Università per l'avvio del terzo ciclo relativo all'anno accademico 2025/26. Chi può partecipare. orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti 2025/26, pubblicato il decreto con i posti autorizzati nelle Università e la tabella dei titoli valutabiliIl Ministero Università e Ricerca ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 di autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei doce ... tecnicadellascuola.it

DOCENTI, CI SIAMO! È uscito il decreto per i percorsi abilitanti 2025/26 (60, 30 e 36 CFU). Vuoi unirti ai migliaia di docenti già abilitati con noi Non scegliere un codice qualunque, scegli la sicurezza del Dott. Domenico Casamassima. Con il codice MT30 - facebook.com facebook

Anche il decreto dei percorsi abilitanti terzo ciclo a.a. 2025/26 conferma la regola restrittiva della domanda in un solo Ateneo per classe di concorso. x.com