Milano, morto in strada un altro senzatetto In Lombardia, un uomo senza dimora è stato trovato senza vita questa mattina in via Padova, vicino a un parco. La causa sembra essere un malore improvviso, forse legato alle rigide temperature notturne che negli ultimi giorni si sono abbassate sensibilmente. È il settimo caso in meno di due mesi nella città, e questa volta la vittima aveva circa 50 anni e nessun documento con sé.
Tragedia in strada a Gravere: senzatetto trovato in ipotermia in strada, morto in ospedale
Una tragedia si è consumata questa mattina a Gravere, dove un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto in gravi condizioni di ipotermia lungo la statale 24.
Cadavere di un uomo sotto un cavalcavia a Milano: è il settimo clochard morto in un mese e mezzoL'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di giovedì: l'uomo, un clochard di 43 anni, forse era già senza vita da giorni ... milanotoday.it
#Milano È morto il 30enne cinese, ferito il 1° febbraio scorso in una sparatoria con la polizia a #Rogoredo. Liu Wenham aveva rubato la pistola ad una guardia giurata, poi aveva sparato contro una volante ed era stato ferito dagli agenti che avevano rispost x.com