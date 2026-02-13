Milano morto in strada un altro senzatetto

Milano, morto in strada un altro senzatetto In Lombardia, un uomo senza dimora è stato trovato senza vita questa mattina in via Padova, vicino a un parco. La causa sembra essere un malore improvviso, forse legato alle rigide temperature notturne che negli ultimi giorni si sono abbassate sensibilmente. È il settimo caso in meno di due mesi nella città, e questa volta la vittima aveva circa 50 anni e nessun documento con sé.

In Lombardia. Un senzatetto è stato trovato morto a Milano. Ennesima tragedia della povertà e della solitudine. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, morto in strada un altro senzatetto

Milano, la strage dei senzatetto: un altro clochard morto in zona Mac Mahon, è il settimo dall'inizio dell'anno Un altro senzatetto è morto a Milano, questa volta in zona Mac Mahon. Tragedia in strada a Gravere: senzatetto trovato in ipotermia in strada, morto in ospedale Una tragedia si è consumata questa mattina a Gravere, dove un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto in gravi condizioni di ipotermia lungo la statale 24.

Clochard morto a Milano: è il settimo da inizio annoIl cadavere di un uomo di 43 anni, originirario del Marocco, è stato trovato in via della Pecetta, sotto il cavalcavia Adriano Bacula ... avvenire.it Cadavere di un uomo sotto un cavalcavia a Milano: è il settimo clochard morto in un mese e mezzoL'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di giovedì: l'uomo, un clochard di 43 anni, forse era già senza vita da giorni ... milanotoday.it Un altro senzatetto morto a Milano, il settimo dall'inizio dell'anno. L'uomo, un marocchino di 43 anni, è stato trovato morto sotto il cavalcavia Bacula ieri pomeriggio.