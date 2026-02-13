Milano morto in strada un altro senzatetto

Da tv2000.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, morto in strada un altro senzatetto In Lombardia, un uomo senza dimora è stato trovato senza vita questa mattina in via Padova, vicino a un parco. La causa sembra essere un malore improvviso, forse legato alle rigide temperature notturne che negli ultimi giorni si sono abbassate sensibilmente. È il settimo caso in meno di due mesi nella città, e questa volta la vittima aveva circa 50 anni e nessun documento con sé.

In Lombardia. Un senzatetto è stato trovato morto a Milano. Ennesima tragedia della povertà e della solitudine. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Milano, morto in strada un altro senzatetto

