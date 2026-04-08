Gabbani e Noemi completano il programma dei live estivi al Bissuola

La rassegna Bissuola Live 2026, promossa dal Comune di Venezia, ha annunciato l’aggiunta di due nuovi artisti al cartellone dei concerti estivi a Mestre. Dopo le precedenti conferme, ora sono stati comunicati i nomi di Gabbani e Noemi, che si esibiranno nell’ambito degli eventi programmati per la stagione. La rassegna si svolge nella zona di Bissuola e comprende più date in estate.

La rassegna Bissuola Live 2026, organizzata dal Comune di Venezia, rivela altri due nomi che completano il programma di concerti della stagione estiva a Mestre. Giovedì 11 giugno sarà protagonista sul palco la voce inconfondibile di Noemi, seguita venerdì 12 da Nek, sabato 13 da Arisa e infine, a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Bissuola Live: Nek e Arisa in concerto a Mestre a metà giugnoI due cantautori saranno protagonisti in due giorni successivi, il 12 e 13 giugno. Nek in concerto al parco Bissuola di MestreNek Filippo Neviani arriva a Mestre venerdì 12 giugno 2026 per la rassegna Bissuola Live del Comune di Venezia.