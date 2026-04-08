Gabbani e Noemi completano il programma dei live estivi al Bissuola

Da veneziatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna Bissuola Live 2026, promossa dal Comune di Venezia, ha annunciato l’aggiunta di due nuovi artisti al cartellone dei concerti estivi a Mestre. Dopo le precedenti conferme, ora sono stati comunicati i nomi di Gabbani e Noemi, che si esibiranno nell’ambito degli eventi programmati per la stagione. La rassegna si svolge nella zona di Bissuola e comprende più date in estate.

La rassegna Bissuola Live 2026, organizzata dal Comune di Venezia, rivela altri due nomi che completano il programma di concerti della stagione estiva a Mestre. Giovedì 11 giugno sarà protagonista sul palco la voce inconfondibile di Noemi, seguita venerdì 12 da Nek, sabato 13 da Arisa e infine, a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Bissuola Live: Nek e Arisa in concerto a Mestre a metà giugnoI due cantautori saranno protagonisti in due giorni successivi, il 12 e 13 giugno.

Nek in concerto al parco Bissuola di MestreNek Filippo Neviani arriva a Mestre venerdì 12 giugno 2026 per la rassegna Bissuola Live del Comune di Venezia.

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