Avs a sostegno di Daniele Carnevali contro un candidato distante dai valori di solidarietà inclusione e giustizia sociale

L'Avs ha annunciato il proprio sostegno a Daniele Carnevali in vista delle elezioni per il presidente della Provincia di Ancona, previste per domenica 15 marzo. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si afferma che Carnevali rappresenta un candidato in linea con i principi di solidarietà, inclusione e giustizia sociale. La conferma della candidatura è stata resa nota nelle ultime ore.

ANCONA – Alleanza Verdi Sinistra conferma la fiducia in Daniele Carnevali in vista dell’elezione del presidente della Provincia di Ancona che si terrà domenica 15 marzo. Però «allo stesso tempo, come Avs, abbiamo anche espresso una critica netta e coerente circa l’attuale sistema di elezione delle Province con modalità di elezione di secondo livello». Si tratta di una scelta che, per i due co-coordinatori «ha indebolito la partecipazione democratica e ha contribuito a distanziare ulteriormente le istituzioni dai dalle comunità che dovrebbero rappresentare». Tuttavia «nonostante questo giudizio critico sul meccanismo elettorale, riteniamo che chi ricopre un incarico istituzionale abbia il dovere di esercitare fino in fondo il proprio ruolo». 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Lions 108Tb: lo sport motore di valori e inclusione sociale al centro del convegno di San Rocco.Il convegno d’inverno del distretto Lions 108Tb, svoltosi ieri nell’auditorium di San Rocco, ha acceso i riflettori sul ruolo dello sport come... La Cooperativa Sociale Solidarietà celebra 40 anni di inclusione lavorativaQuattro decenni al fianco delle persone con disabilità, promuovendo inclusione nel mondo del lavoro e crescita personale. Aggiornamenti e notizie su Daniele Carnevali Argomenti discussi: Anche Italia Viva contro la nuova legge sui Comuni montani: Non basta un parametro altimetrico. Scegliamo Carnevali nel segno della continuitàDal sindaco di Fabriano a quelli di Cupramontana e Staffolo. Il sostegno di Iv ... msn.com Presidenza della Provincia di Ancona, Italia Viva sosterrà Daniele CarnevaliFabiola Caprari, leader regionale del partito di Matteo Renzi, conferma la fiducia al sindaco di Polverigi: «C'è la volontà di rafforzare l’anima centrista del centrosinistra, puntando su competenza a ... anconatoday.it