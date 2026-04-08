Biasin | L’obiettivo di tutti è entrare in Champions tranne che per…

Sul suo account X, Stefano Cori Biasin ha commentato una dichiarazione di Antonio Conte, rispondendo indirettamente e sottolineando alcune posizioni. Nella sua risposta, Biasin ha anche difeso Cristian Chivu, facendo riferimento a un tweet recentemente pubblicato. La conversazione si inserisce nel contesto delle vicende legate al calcio professionistico e alle ambizioni delle squadre di raggiungere la qualificazione in Champions League.

di Stefano Cori Biasin sul suo account X risponde ad Antonio Conte e con l’occasione difende Cristian Chivu, avete visto il tweet?. Lunedì sera nel post partita di Napoli-Milan, Antonio Conte ha ribadito come il vero obiettivo della sua squadra sia il quarto posto. Aggiungendo: “Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. Una frase che ha generato non poche reazioni, le risposte non si sono fatte attendere. Così Fabrizio Biasin sul suo account X: IL POST – Antonio Conte post Napoli-Milan: “Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. 🔗 Leggi su Internews24.com

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