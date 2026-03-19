A pochi giorni dalla sfida di ritorno all’Olimpico, sono ancora in discussione le scelte di formazione. Berna, Castro e Rowe compongono il tridente offensivo, mentre le decisioni su Pobega o Moro, e sulla posizione di Joao Mario e Lykogiannis, restano aperte. Si valuta anche la possibilità di schierare il greco in corso, con Zortea come alternativa. La partita deciderà il pass ai quarti di finale di Europa League.

Pobega o Moro? Joao Mario a destra, con Lykogiannis a sinistra, o il greco a partita in corso insistendo su Zortea a destra? Questi gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di ritorno dell’Olimpico che mette in palio il pass per i quarti di finale di Europa League. Due paiono le certezze: porta e attacco. L’infortunio di Skorupski, che rischia di avere chiuso a Reggio Emilia la stagione che conduce ai mondiali e che lo costringerà a saltare gli spareggi con l’Albania, apre la porta a Federico Ravaglia, già titolare in semifinale di Supercoppa con l’Inter a Riad e para rigori. E in attacco, salvo sorprese, dopo aver risparmiato dall’undici titolare con il Sassuolo Bernardeschi, Castro e Rowe, Italiano dovrebbe riproporre il tridente della sfida di andata, fatto rifiatare nel turno di campionato del fine settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Berna, Castro e Rowe. Ecco il tridente che scalda

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