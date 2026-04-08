Barcellona sogno Leao | tutto dipende dal nodo Rashford

Il Barcellona ha manifestato nuovo interesse per Rafael Leao, ma l’acquisto dipende dalla situazione contrattuale di Marcus Rashford. La società catalana sta valutando le proprie opzioni in base all’esito della trattativa riguardante il giocatore inglese. La questione riguarda quindi la disponibilità di Rashford, senza che siano stati ancora comunicati dettagli specifici sulle tempistiche o altre condizioni legate alla possibile operazione.

Il Barcellona ha riacceso l’interesse per Rafael Leao, ma l’operazione è subordinata alla definizione del futuro di Marcus Rashford. Il club catalano deve prima risolvere il nodo del trasferimento definitivo dell’attaccante inglese prima di muoversi per il giocatore del Milan. Joan Laporta, presidente della società spagnola, guida personalmente questa ricerca, rendendo il profilo del portoghese un obiettivo ricorrente da diversi anni. Non si tratta di una strategia pianificata dal direttore sportivo Deco, bensì di una volontà che parte direttamente dal vertice presidenziale. La priorità attuale dei catalani riguarda la gestione di Marcus Rashford, attualmente in prestito dal Manchester United. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona, sogno Leao: tutto dipende dal nodo Rashford Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester UnitedRashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il... Posizione del Barcellona sull’affare Marcus RashfordFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Barcellona non vuole pagare l’opzione da 26 milioni di sterline nel...