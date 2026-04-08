Durante le festività pasquali, Bagnara Calabra ha registrato un aumento significativo di turisti. Il presidente della Pro Loco ha confermato che, nonostante l’assenza di alcuni riti tradizionali, gli arrivi sono stati elevati rispetto agli anni precedenti. La località ha attirato visitatori da diverse zone, contribuendo a un afflusso notevole nel periodo pasquale.

Bagnara Calabra ha registrato un forte flusso di turisti durante le festività pasquali. Bruno Ienco, al vertice della Pro Loco, ha confermato l’ottimo andamento degli arrivi nonostante l’assenza di alcuni riti tradizionali. L’afflusso di visitatori nella cittadina tirrenica è rimasto elevato anche senza lo svolgimento dell’Affruntata. Bruno Ienco ha spiegato a Graziano Tomarchio che, sebbene la mancanza di questo evento storico sia stata un peccato, l’attrattività del centro urbano non ne ha risentito. Il valore del brand territoriale oltre il folklore. Il dato emerge con chiarezza: Bagnara Calabra non dipende più da un singolo evento identitario per attirare visitatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnara Calabra vola a Pasqua: il brand vince sulle tradizioni

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Bagnara Calabra, Ienco (Pro Loco) soddisfatto: “tanti visitatori nel periodo delle festività pasquali” | INTERVISTA - facebook.com facebook