Autotrasporto costi alle stelle | FAI Emilia lancia l’allarme

Il settore dell’autotrasporto in Emilia-Romagna sta attraversando un periodo di forte difficoltà, a causa dei recenti aumenti dei costi operativi. La Federazione Autotrasportatori Emilia-Romagna ha segnalato un incremento significativo delle spese, che mette sotto pressione le aziende del settore. La questione riguarda principalmente i costi legati a carburante, manutenzione e tariffe stradali. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori che chiedono interventi urgenti.

Il settore dell’autotrasporto in Emilia-Romagna è in forte difficoltà a causa dei recenti rincari dei costi operativi. FAI Emilia ha scritto e incontrato il Prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi, per portare all’attenzione le criticità che le imprese stanno affrontando.Il prezzo del gasolio è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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"Senza autotrasporto, si ferma tutto. Per questo continuiamo a chiedere interventi immediati e strutturali: misure efficaci a sostegno della liquidità, risorse adeguate per compensare le perdite, e soprattutto un quadro normativo che garantisca il rispetto delle reg - facebook.com facebook