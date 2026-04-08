Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 32ª giornata

Per la 32ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida utile con i consigli sui giocatori da schierare. La suddivisione in fasce permette di individuare facilmente le scelte più sicure e quelle da evitare, considerando le prestazioni recenti e le statistiche di stagione. Questa panoramica aiuta a pianificare le formazioni, tra i top player e le possibili sorprese, per prepararsi al meglio alla giornata di campionato.

La 32ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 10 aprile alle 20.45 con Roma-Pisa e si chiuderà lunedì 13 aprile con Fiorentina-Lazio (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 32ª giornata Leggi anche: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata Leggi anche: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata FASCE SCAMBI AGGIORNATE | Consigli Fantacalcio 2025/26 Temi più discussi: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 31ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 31ª giornata; Fantacalcio, 31^ giornata: gli attaccanti da schierare; CONSIGLI FANTACALCIO. 5 ATTACCANTI PER LA 31a GIORNATA: segnali positivi da Kean. Moreo ci riprova. Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 32ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per l'attacco ... msn.com Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 32ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo ... msn.com FANTACALCIO - Gli attaccanti consigliati per la 31ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook Fantacalcio | I consigli sugli attaccanti per la 31ª giornata x.com