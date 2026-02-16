ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | De Ketelaere protagonista della prima vittoria dell’Atalanta | Serie A 2025 26

Da justcalcio.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Charles De Ketelaere ha segnato due gol e ha portato l'Atalanta alla sua prima vittoria stagionale contro il Lecce, che si è conclusa con un punteggio di 4-1. La partita si è giocata al Gewiss Stadium e ha visto il centrocampista belga decisivo in campo. La squadra bergamasca ha finalmente trovato il modo di sorridere dopo le sconfitte delle settimane scorse, grazie anche alle sue azioni pericolose e ai gol siglati.

L’Atalanta travolge il Lecce 4-1 al Gewiss Stadium, portando a casa la prima vittoria della stagione.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: 0-0 Atalanta Inter, annullati i gol a Thuram e De Ketelaere

Gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526 evidenziano il match tra Atalanta e Inter, terminato con un pareggio senza reti.

