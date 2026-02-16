ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | De Ketelaere protagonista della prima vittoria dell’Atalanta | Serie A 2025 26

Charles De Ketelaere ha segnato due gol e ha portato l'Atalanta alla sua prima vittoria stagionale contro il Lecce, che si è conclusa con un punteggio di 4-1. La partita si è giocata al Gewiss Stadium e ha visto il centrocampista belga decisivo in campo. La squadra bergamasca ha finalmente trovato il modo di sorridere dopo le sconfitte delle settimane scorse, grazie anche alle sue azioni pericolose e ai gol siglati.