ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | De Ketelaere protagonista della prima vittoria dell’Atalanta | Serie A 2025 26
Charles De Ketelaere ha segnato due gol e ha portato l'Atalanta alla sua prima vittoria stagionale contro il Lecce, che si è conclusa con un punteggio di 4-1. La partita si è giocata al Gewiss Stadium e ha visto il centrocampista belga decisivo in campo. La squadra bergamasca ha finalmente trovato il modo di sorridere dopo le sconfitte delle settimane scorse, grazie anche alle sue azioni pericolose e ai gol siglati.
Il belga ha segnato una doppietta nella prima vittoria stagionale per La Dea mentre i bergamaschi hanno battuto il Lecce al Gewiss Stadium.
ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | 3ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26
L’Atalanta travolge il Lecce 4-1 al Gewiss Stadium, portando a casa la prima vittoria della stagione.
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: 0-0 Atalanta Inter, annullati i gol a Thuram e De Ketelaere
Gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526 evidenziano il match tra Atalanta e Inter, terminato con un pareggio senza reti.
ATALANTA-LECCE 4-1 | HIGHLIGHTS | De Ketelaere Stars in First Atalanta Win | Serie A 2025/26
Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it
Quando si gioca Lazio - Atalanta?Serie A 2025/2026, 25a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lazio-Atalanta: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
