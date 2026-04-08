Assessora Armato | 700 mila presenze a Napoli per Pasqua

Tra giovedì santo e lunedì in Albis, la città ha registrato circa 700.000 presenze, secondo quanto dichiarato dall'assessora. Durante questo periodo, molte persone hanno soggiornato e visitato i luoghi di interesse, contribuendo a un afflusso notevole nella zona. Le autorità hanno monitorato attentamente i flussi di visitatori per assicurare la sicurezza e la gestione degli spazi pubblici. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito sui luoghi più visitati o sulle modalità di afflusso.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Da giovedì santo fino a lunedì in Albis ci sono state nella nostra città 700mila presenze. Sono davvero dati importanti e significativi”. Così l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, commenta i numeri delle presenze turistiche registrate durante le festività pasquali. “Si tratta di un risultato rilevante – prosegue – anche alla luce di un contesto internazionale caratterizzato da un clima negativo, tra eventi di guerra, tensioni e le legittime preoccupazioni di chi teme le conseguenze di queste situazioni. A ciò si aggiunge anche un’incertezza legata al sistema aeroportuale, dovuta alla carenza di carburante”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assessora Armato: “700 mila presenze a Napoli per Pasqua” Pasqua: Coldiretti Lazio, boom di prenotazioni negli agriturismi, oltre 200 mila presenzePasqua 2026 “conferma nel Lazio la voglia di vivere le festività nel segno della vicinanza, della tranquillità e della buona tavola. Pasqua 2026, Roma “presa d’assalto”: quasi 500 mila arrivi e 1,2 milioni di presenzeRoma, 7 aprile 2026 – Roma chiude il ponte di Pasqua 2026 con numeri da record e conferma la sua centralità nel turismo italiano ed europeo.