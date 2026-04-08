Asparagus a Colobraro | cercano operatori per il superfood lucano

Il Comune di Colobraro ha avviato una selezione di operatori interessati a partecipare alla seconda edizione di Asparagus, evento dedicato all’asparago selvatico. La manifestazione si terrà il 2 e 3 maggio 2026. Le candidature sono aperte a chi desidera prendere parte a questa iniziativa legata alla promozione del prodotto locale. La procedura di iscrizione è stata resa pubblica dal Comune.

Il Comune di Colobraro ha aperto le candidature per gli operatori che desiderano partecipare alla seconda edizione di Asparagus, l’evento dedicato all’asparago selvatico previsto per il 2 e 3 maggio 2026. L’amministrazione comunale sta raccogliendo le proposte di ristoratori, artigiani e associazioni culturali attraverso una manifestazione di interesse. Le domande di adesione, comprensive del modulo specifico, devono essere inoltrate via web tramite il portale ufficiale dell’ente entro il termine ultimo del 22 aprile 2026. Questa iniziativa nasce per valorizzare un prodotto autoctono raro che cresce tra i sentieri del Preappennino lucano, nella zona della valle del Sinni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asparagus a Colobraro: cercano operatori per il superfood lucano Leggi anche: Umbria, le aziende sanitarie cercano operatori socio sanitari: il bando I 4 Superfood per “Riconnettere” il CervelloVi capita di avere la sensazione che la testa sia avvolta in una nuvola di ovatta, sappiate che non siete sole.