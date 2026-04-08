La Nasa ha reso pubbliche nuove immagini della Terra viste dalla Luna, con un tramonto che si staglia all’orizzonte. Si tratta di scatti storici che ricordano le foto dell’«alba terrestre» scattate più di 57 anni fa durante la missione Apollo 8. Le immagini sono state catturate durante le recenti missioni Artemis 2 e Apollo 8, offrendo una prospettiva inedita del nostro pianeta dal satellite naturale.

La Nasa ha pubblicato immagini storiche della Terra che tramonta sotto l’orizzonte lunare, più di 57 anni dopo che un’iconica immagine dell’«alba terrestre» fu catturata da un astronauta dell’Apollo 8. I membri dell’equipaggio di Artemis II hanno catturato l’immagine durante il sorvolo lunare da record della missione, mentre l’astronauta statunitense Bill Anders scattò la leggendaria «alba terrestre» durante la prima missione spaziale con equipaggio umano intorno alla Luna, nel dicembre 1968. L’equipaggio descrisse con dovizia di particolari le caratteristiche della superficie lunare e in seguito assistette a un’eclissi solare, quando la Luna passò davanti al Sole. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Artemis 2 e Apollo 8: la Terra vista dalla Luna

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Le foto di Artemis II hanno suscitato discussioni online, ma differenze di colore e dettagli sono dovuti a fattori che spesso si confondono con altro. https://tech.everyeye.it/notizie/immagini-terra-artemis-preoccupare-arrivati-punto-870333.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook