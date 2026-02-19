Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 26ª giornata Ecco le scelte per Juve Como e Atalanta Napoli

L’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A, dopo aver scelto gli arbitri per le sfide più attese. La decisione si basa sulle valutazioni tecniche e sulle precedenti prestazioni dei direttori di gara. Per Juventus contro Como, l’arbitro sarà un volto già noto ai tifosi, mentre per Atalanta-Napoli è stato designato un arbitro con esperienza internazionale. Le scelte si sono concentrate su ufficiali con una buona reputazione tra gli addetti ai lavori. Le partite si svolgeranno nel rispetto delle procedure stabilite.

