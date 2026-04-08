Aperitivo con delitto T' amo da morire

Sabato 18 aprile alle 20 e domenica 19 aprile alle 18 si svolgerà nello spazio Teatro in casa – Interno 13, situato in via Casilina 431 a Torpignattara, l’evento teatrale intitolato “T’amo da morire”. La performance è a cura di Piera Fumarola e Aldo Gordiani e combina una rappresentazione teatrale con un aperitivo, creando così un’occasione di intrattenimento per il pubblico presente.

Sabato 18 aprile alle 20 e domenica 19 aprile alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “T’amo da morire”.San Valentino, il giorno degli innamorati, tutto è organizzato nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Aperitivo con delitto "In convento"Sabato 28 febbraio e Domenica 1 marzo alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno...

Aperitivo con delitto Dente per denteDomenica 12 aprile alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani Dente per dente. romatoday.it

Aperitivo con delitto T'amo da morireVenerdì 7 novembre alle 20 e Sabato 8 novembre alle 20 e nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo ... romatoday.it