Durante la trasmissione Ore 14, una donna di 86 anni ha scritto a Milo Infante per precisare di aver impedito diverse truffe e di non essere una “nonnina”. Durante il programma, l’anchorman è stato ripreso in diretta da questa donna dopo aver definito una persona in modo non specificato. La donna ha sottolineato la propria esperienza e ha ribadito di aver agito contro le truffe.

Milo Infante, nel corso della puntata di “Ore 14” andata in onda l’8 aprile, è stato redarguito da una 86enne di nome Rossella. Il conduttore ha preso bene la ramanzina dell’anziana, concludendo con un convinto: “Ha ragione”. Nel corso del talk si è parlato di un episodio accaduto a Milano, dove una donna di 83 anni ha sventato una truffa, facendo arrestare un malvivente. Infante ha definito l’anziana “nonnina“. Ed è proprio per aver usato tale termine che la telespettatrice Rossella lo ha rimproverato attraverso una mail. Ore 14: Milo Infante rimproverato da una 86enne “Non posso più chiamarla nonnina di 83 anni, la devo chiamare signora di 83 anni”, ha dichiarato Infante sul finire della puntata, in riferimento all’episodio della truffa sventata a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziana scrive a Milo Infante durante la trasmissione Ore 14, "ho sventato varie truffe, non sono una nonnina"

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