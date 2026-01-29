Roberta Bruzzone la confessione a Lucarelli | Non sono più amica con Milo Infante per questo ho lasciato Ore 14

Roberta Bruzzone ha confermato a Lucarelli di aver smesso di essere amica di Milo Infante. La criminologa, che fino a poco tempo fa appariva come ospite fisso a Ore 14 su Rai2, non partecipa più alla trasmissione. La rottura tra i due sembra essere arrivata in modo repentino e ha preso tutti di sorpresa.

La criminologa, ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli, ha rivelato il motivo per cui non è più ospite del programma di Rai2 Roberta Bruzzone, criminologa e volto televisivo, da settimane non è più presente come ospite fisso di Ore 14, la trasmissione su Rai2 di Milo Infante. Ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli, Burn Out, ha rivelato il vero motivo dietro la scelta di lasciare il programma. Per molti il casus belli sarebbe stata una lite, avvenuta a novembre, ma Bruzzone ha rivelato che sotto ci sarebbe molto altro. Al perché sia andata via da Ore 14 risponde con estrema schiettezza: "Perché è venuto meno il rapporto d'amicizia e di conseguenza tutto il resto.🔗 Leggi su Today.it

Roberta Bruzzone ha spiegato per la prima volta perché ha deciso di lasciare il programma Ore 14 di Rai2.

