Una corsa contro il tempo un respiro salvato dai Carabinieri

In una sera normale a Mercogliano, un'auto si ferma nel traffico, con una giovane madre e il suo bambino di due mesi a bordo. Improvvisamente, il respiro del neonato si fa difficile, e la situazione si fa urgente. In questi momenti, la prontezza e la reattività possono fare la differenza, dimostrando l’importanza di un intervento tempestivo e competente.

Una sera come tante, il traffico di Mercogliano inchiodato. La giovane donna, con il figlio di due mesi nel seggiolino, bloccata in un mare di macchine, il respiro del piccolo che si fa sempre più pesante, il panico che sale. La sua testa schizza tra le auto, poi il telefono: la Centrale.

