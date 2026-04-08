Un nuovo avvicendamento si sta delineando nel ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. È stata inviata una bozza di contratto a un allenatore di lunga esperienza, con durata fino al Mondiale del 2030. Tuttavia, a meno di sorprese, non sarà Carlo Ancelotti a ricoprire questa posizione. La firma del contratto sembra ormai certa, ma ancora non è stata ufficializzata.

A meno di clamorose sorprese non sarà Carlo Ancelotti il prossimo Commissario tecnico della Nazionale italiana. Allo stato attuale, per la panchina azzurra è sempre corsa a due tra Conte e Mancini, con il terzo incomodo che potrebbe essere, o meglio diventare Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda Ancelotti, invece, il suo futuro è destinato ad essere ancora sulla panchina del Brasile. Il suo contratto scade alla fine del Mondiale in USA e Canada, ma la Federcalcio brasiliana è pronta a blindarlo con un nuovo accordo. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘ESPN Brasil’, infatti, la Federazione sarebbe già passata dalle parole ai fatti: inviata una bozza del nuovo contratto all’ex allenatore di Milan e Real Madrid all’inizio di questa settimana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ancelotti CT Italia, cambia tutto: inviata bozza del contratto

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Nelle prossime settimane Carlo Ancelotti firmerà il rinnovo del contratto con la Federazione calcistica brasiliana, che gli consentirà di rimanere alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2030. x.com

Due simboli. Una speranza. Ci sono nomi che non sono solo nomi. Sono storia, rispetto, identità. Paolo Maldini e Carlo Ancelotti non sono semplicemente due grandi del calcio: sono ciò che l’Italia dovrebbe ricordarsi di essere. Maldini è eleganza, leadership - facebook.com facebook