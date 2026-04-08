Ancelotti CT Italia cambia tutto | inviata bozza del contratto

Da calciomercato.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo avvicendamento si sta delineando nel ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. È stata inviata una bozza di contratto a un allenatore di lunga esperienza, con durata fino al Mondiale del 2030. Tuttavia, a meno di sorprese, non sarà Carlo Ancelotti a ricoprire questa posizione. La firma del contratto sembra ormai certa, ma ancora non è stata ufficializzata.

A meno di clamorose sorprese non sarà Carlo Ancelotti il prossimo Commissario tecnico della Nazionale italiana. Allo stato attuale, per la panchina azzurra è sempre corsa a due tra Conte e Mancini, con il terzo incomodo che potrebbe essere, o meglio diventare Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda Ancelotti, invece, il suo futuro è destinato ad essere ancora sulla panchina del Brasile. Il suo contratto scade alla fine del Mondiale in USA e Canada, ma la Federcalcio brasiliana è pronta a blindarlo con un nuovo accordo. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘ESPN Brasil’, infatti, la Federazione sarebbe già passata dalle parole ai fatti: inviata una bozza del nuovo contratto all’ex allenatore di Milan e Real Madrid all’inizio di questa settimana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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